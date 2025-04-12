طريقة تحضير "الأرز البخاري المدخن" خطوة بخطوة

الوكيل الإخباري- يُعد الأرز البخاري المدخن من الأطباق المميزة التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من الدول العربية، لاسيما في منطقة الخليج.

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يمتاز الأرز البخاري بمزيج فريد من الأرز، الدجاج الطري، الخضروات الملونة، والتوابل العطرية، إلى جانب نكهة التدخين المميزة التي تضفي عليه مذاقا خاصا. إليك طريقة تحضير الأرز البخاري المدخن في المنزل.

طريقة تحضير "أرز بخاري مدخن"



المكونات:

2 كوب أرز بسمتي حبة طويلة

1 دجاجة مقطعة إلى 8 قطع

2 حبة جزر مبشور

1 حبة بصل مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1/4 كوب زبيب

1/4 كوب لوز مقلي للتزيين (اختياري)

1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 كوب زيت نباتي

1 قطعة فحم صغيرة

قليل من الزيت لتدخين الأرز

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

الدجاج:

في قدر كبير، سخني الزيت النباتي، ثم أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات.

أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل، ثم أضيفي الجزر والطماطم ومعجون الطماطم، وقلبي المكونات جيدا.

أضيفي البهارات المشكلة والكمون والفلفل الأسود والملح، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي كمية مناسبة من الماء، واتركي الدجاج يغلي حتى ينضج تمامًا.

الأرز:

اغسلي الأرز جيدا، ثم أضيفيه إلى قدر الدجاج، وأضيفي المزيد من الماء إذا لزم الأمر حتى يُغطي الأرز بالكامل.

اتركي الأرز يغلي على نار عالية حتى يتشرب معظم الماء، ثم خففي النار وغطي القدر، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما.

تدخين الطبق:

ضعي قطعة من ورق الألمنيوم في وسط قدر الأرز المطهو.

ضعي داخلها قطعة من الفحم المشتعل.

صبي قليلا من الزيت على الفحم، وغطي القدر بسرعة، واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يتشرب الأرز نكهة التدخين.

أزيلي الفحم وورق الألمنيوم بحذر.

اسكبي الأرز البخاري المدخن في طبق التقديم، وزينيه بالزبيب واللوز المقلي.