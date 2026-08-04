طريقة تحضير العرايس المشوية بخطوات سهلة

الوكيل الإخباري- العرايس المشوية من أشهر المقبلات في المطبخ الشامي، وتتكون من خبز عربي محشو باللحم الضاني المفروم والمتبل بالبصل والبقدونس والبهارات، ثم تُشوى حتى يصبح الخبز مقرمشاً والحشوة ناضجة وغنية بالنكهة.

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تُحضّر بخلط اللحم مع البصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود والصنوبر، مع إمكانية إضافة الزعتر، ثم تُحشى الأرغفة وتُدهن بزيت الزيتون قبل شويها حتى تكتسب لوناً ذهبياً. ويمكن تحضيرها أيضاً في المقلاة ثم استكمال نضجها في الفرن.