طريقة تحضير العرايس المشوية بخطوات سهلة

تُحضّر بخلط اللحم مع البصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود والصنوبر، مع إمكانية إضافة الزعتر، ثم تُحشى الأرغفة وتُدهن بزيت الزيتون قبل شويها حتى تكتسب لوناً ذهبياً. ويمكن تحضيرها أيضاً في المقلاة ثم استكمال نضجها في الفرن.
تُقدَّم العرايس ساخنة مع صلصة الطحينة والسلطة أو المخللات، وتعد خياراً مناسباً لوجبتي الغداء أو العشاء.
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