طريقة تحضير "سلطة الكولسلو ".. تماماً مثل المطاعم

الوكيل الإخباري- سلطة الكولسلو هي من الأطباق الجانبية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في المطابخ حول العالم. تتميز بمذاقها الشهي وقوامها المقرمش، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن.

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تُعد هذه السلطة مثالية لتقديمها مع مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية، خاصة الأطباق المشوية أو السندويشات.



طريقة تحضير "سلطة الكولسلو " مثل المطاعم



المكونات:

نصف كوب ملفوف أبيض، مبشور ناعم

نصف كوب جزر، مبشور ناعم

ربع كوب بصل أحمر، مفروم ناعم (اختياري)



الصلصة:

نصف كوب مايونيز

ملعقتان كبيرتان زبادي

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون (اختياري)



طريقة التحضير:

في وعاء كبير، ضعي الخضار المبشورة.

في وعاء متوسط، اخلطي المايونيز مع الزبادي والخل والسكر والملح والفلفل الأسود والكمون (إن كنتِ تفضلينه) حتى تتجانس المكونات.

اسكبي صلصة المايونيز فوق الخضار وقلبي جيدًا، حتى تتغطى جميع المكونات بالصلصة.

غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتتجانس النكهات.

قدمي الكولسلو باردة كطبق جانبي مع وجباتك الرئيسية.