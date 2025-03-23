طريقة تحضير "عجينة القطايف" خطوة بخطوة

تتكون من عجينة هشة تُطهى على جهة واحدة فقط، وتحشى بحشوات متنوعة، مثل: الجوز، الفستق الحلبي، الجبن، أو القشطة، ثم تُقلى أو تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية، وتُغطّس في القطر (الشيرة) لإضافة نكهة حلوة ولذيذة.
طريقة تحضير عجينة القطايف
المكونات:
1 كوب دقيق
1/2 كوب سميد ناعم
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 و 3/4 كوب ماء دافئ
في وعاء، اخلطي الدقيق مع السميد، السكر، الخميرة، البيكنج باودر، والملح.
أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك المستمر، حتى تحصلي على عجينة سائلة ومتجانسة.
غطِّي الوعاء واتركيه في مكان دافئ لمدة 30-45 دقيقة حتى تتخمر العجينة، وتظهر فقاعات على سطحها.
سخّني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم اسكبي مقدارًا صغيرًا من العجينة لتشكيل قرص دائري.
اطهي القطايف، حتى تتكون فقاعات، ويجف سطحها من دون الحاجة لقلبها.
ارفعيها واتركيها تبرد، ثم احشيها بالحشوة التي تفضلينها واقليها أو اخبزيها حسب رغبتك.
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