طريقة فعّالة لتنظيف المكواة من الحروق والتراكمات بسهولة!

الوكيل الإخباري- المكواة هي واحدة من الأجهزة الكهربائية الضرورية في كل منزل، ولكن مع الاستخدام المستمر، قد تظهر بعض البقع أو الحروق على سطحها مما يؤثر على أداء المكواة وعلى الملابس أيضًا. إليكِ بعض الطرق الفعّالة لتنظيف المكواة وإعادتها للعمل بكفاءة.

اضافة اعلان



المكونات المطلوبة:

خل أبيض

فوطة نظيفة

فرشاة أسنان قديمة

مكواة متسخة



طريقة التنظيف:

إيقاف المكواة عن العمل: تأكدي من إيقاف المكواة وتركها لتبرد تمامًا قبل البدء في تنظيفها.

استخدام الخل: ضعي القليل من الخل الأبيض على فوطة نظيفة وامسحي بها سطح المكواة. يساعد الخل في إزالة البقع والاصفرار الناتج عن تراكم الأوساخ.



استخدام فرشاة الأسنان: إذا كانت هناك بقع متراكمة في الثقوب الموجودة في قاعدة المكواة، استخدمي فرشاة أسنان قديمة لفرك هذه المناطق برفق لإزالة الترسبات العالقة.



إزالة بقايا الخل: بعد مسح المكواة بالخل، امسحي السطح باستخدام فوطة مبللة بالماء لإزالة أي بقايا من الخل أو الأوساخ.



طريقة أخرى لتنظيف المكواة:

المكونات:

ملعقة من الخميرة

عصير ليمونة

طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة من الخميرة مع عصير ليمونة حتى تحصلي على خليط سميك.

استخدمي الخليط لتنظيف سطح المكواة ثم امسحيها باستخدام فوطة نظيفة للتأكد من إزالة بقايا الخليط.



نصائح إضافية:

تأكدي من تنظيف المكواة بعد كل استخدام لضمان عدم تراكم الأوساخ.

لا تستخدمي أدوات حادة أو مواد كاشطة لتجنب خدش سطح المكواة.

احرصي على تنظيف المكواة بشكل دوري للحفاظ على فعاليتها وإطالة عمرها.



باتباع هذه الطرق البسيطة، يمكنك الحفاظ على مكواتك نظيفة وجاهزة للاستخدام دون التأثير على الملابس.