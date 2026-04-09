طريقة مبتكرة لتحضير بطاطا مقلية مقرمشة وأكثر صحة

01:02 م

الوكيل الإخباري- توصل باحثون في University of Illinois إلى طريقة جديدة لتحضير البطاطا المقلية تجعلها مقرمشة ولذيذة، مع امتصاص أقل للزيت، وبالتالي محتوى أقل من الدهون.





وتتمثل الفكرة الرئيسية في الجمع بين القلي التقليدي واستخدام الميكروويف خاص للطهي بطريقة مبتكرة.



عادةً، يمتص الطعام الزيت أثناء القلي، خصوصًا بعد تبخر الماء الموجود في مسام البطاطا، ما يزيد من كمية الدهون في المنتج النهائي. ومن جهة أخرى، يطهِي الميكروويف الطعام من الداخل إلى الخارج، لكنه لا يمنح البطاطا القرمشة المميزة إذا استُخدم بمفرده، فتصبح طرية وغير مقرمشة.



لذلك، ابتكر الباحثون أسلوبًا يجمع بين الطريقتين: أولًا يتم قلي البطاطا قليلًا للحصول على قشرة خارجية مقرمشة، ثم يُنقل الطعام إلى ميكروويف مُصمم خصيصًا لاستكمال عملية الطهي دون الحاجة إلى الكثير من الزيت. وبهذه الطريقة، تظل البطاطا مقرمشة ولذيذة، لكنها تمتص كمية أقل من الزيت، ما يقلل الدهون والسعرات الحرارية.



وأشار الباحث باوان سينغ تاكار إلى أن المستهلكين عادةً يرغبون في الأطعمة الصحية، لكن رغباتهم اللحظية غالبًا ما تتغلب على الاختيار الصحي. وأضاف: "نسبة الزيوت العالية تضيف نكهة، لكنها أيضًا تحتوي على الكثير من الطاقة والسعرات الحرارية".



وأكد الباحثون أن هذه الطريقة توفر طعم البطاطا المقلية المعتاد مع قوام مقرمش، لكنها أقل ضررًا على الصحة.



ومع ذلك، يظل التحدي أن أجهزة الميكروويف المصممة خصيصًا لتطبيق هذه الطريقة ليست متوفرة بعد في المنازل، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن محبو البطاطا المقلية من تجربة هذه الطريقة بأنفسهم.





