طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك

الحديقة بررت الخطوة بأنها تهدف إلى "محاكاة السلوك الطبيعي للحيوانات وتوفير رفاهيتها"، مؤكدة أن الحيوانات المتبرع بها ستُقتل بطريقة "رحيمة" على يد مختصين.
المنشور الرسمي على فيسبوك قوبل بموجة غضب وسخرية من المستخدمين، واعتبره البعض "مهينًا وغير إنساني"، فيما سخر آخرون بعبارات لاذعة مثل: "هل يمكن التبرع بأطفال الجيران أيضًا؟".
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