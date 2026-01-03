طليقة تقتل زوجها السابق داخل محلّه في مصر

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة مسطرد في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة قتل، بعد اتهام سيدة بإنهاء حياة طليقها داخل محل عمله، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت صدمة بين الأهالي.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة دخلت محل طليقها، تاجر أدوات كهربائية يبلغ من العمر 37 عاماً، ودار بينهما نقاش حاد تطور إلى مشادة انتهت بطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته، قبل نقله إلى المستشفى ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة.



وتبيّن أن المتهمة، 35 عاماً، انفصلت عن المجني عليه قبل نحو 10 أيام، وتوجهت إلى المحل بعد علمها بزواجه من أخرى. وتم ضبطها عقب البلاغ، وبمواجهتها أقرت بالواقعة.



وقررت جهات التحقيق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.