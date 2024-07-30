طوله 15 سم.. نجاح عملية انتشال مسمار من رأس رجل في روسيا

الوكيل الإخباري - قام الجراحون الروس بإخراج مسمار طوله 15 سم من رأس رجل في مدينة نيجني تاجيل، بمنطقة الأورال الروسية.

أفادت بذلك يوم 30 يوليو، إدارة السياسة الإعلامية في محافظة سفيردلوفسك الروسية.



وقالت إن الأطباء انتشلوا مسمارا طوله 15 سم من رأس رجل يبلغ من العمر 78 عاما. وتم إجراء العملية من قبل جراحي الأعصاب في مستشفى مدينة نيجني تاجيل، حيث استطاع الأطباء الحفاظ على البصر للمريض، وتكللت العملية بالنجاح.



وتم نقل المريض إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة في الرأس بعد أن تعرض لحادثة سقوط على الأرض. وكشف التصوير المقطعي عن مسمار طوله 15 سم يمر بالصدغ الأيمن عبر محجر العين إلى الصدغ الأيسر. وأوضح الأطباء أن الوضع تفاقم بسبب تلف الجافية في الدماغ وضغط مقلة العين.



وفي الوقت الحالي يستعد الرجل للخروج من المستشفى، مع مراقبة حالته الصحية من قبل الأطباء.