ظاهرة نادرة جداً في شباط الحالي لن تتكرر قبل عام 2037

فالشهر الجاري من العام 2026 يُطلق عليه عالمياً اسم "الشهر المثالي"، والسبب هو أن هذا الشهر هو عبارة عن 4 أسابيع كاملة بالضبط، يبدأ تماماً يوم الأحد (بداية الأسبوع) وينتهي تماماً يوم السبت (نهاية الأسبوع).
فالأول من شهر شباط الجاري بدأ الأحد، أما آخر يوم في الشهر، أي 28 سيوافق السبت.
وفي التقويم المكتوب، يمكنك أن ترى "مستطيل هندسي كامل" يتكون من 4 صفوف × 7 أيام، بدون أية فراغات في البداية أو أيام زائدة في النهاية.
هذه الظاهرة المريحة للعين نادرة الحدوث جداً، والمفاجأة هي أنها لن تتكرر بهذا الشكل إلا في شهر شباط من عام 2037.
-
أخبار متعلقة
-
طائرة هبطت إضطراريّاً في مطار إسطنبول... ما الذي حصل على متنها؟
-
كلب مسعور يعقر 13 شخصا في مصر
-
ركوب الدراجة.. لماذا يُعد أذكى طريقة لتحريك جسمك؟
-
7 أطعمة لا تفسد خارج الثلاجة
-
حادثة مأساوية.. وفاة عروسان بعد شهر من زفافهما في مصر
-
لم يتبق سوى 30 شهرا.. تحذير مرعب من إيلون ماسك!
-
مصر.. "الدحيح" يعلن انتهاء رحلته بعد مليارات من المشاهدات
-
وفاة رضيع بعد أن نسيه والده في حوض الاستحمام بأمريكا