الإثنين 2026-03-30 11:30 ص

عاشت قبل 66 مليون عام... إكتشاف أقدم سلحفاة في مصر

الإثنين، 30-03-2026 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   أثار إعلان جامعة "الوادي الجديد" المصرية عن بقايا أول سلحفاة بحرية عملاقة ظهرت في البلاد قبل نحو 66 مليون عام وعُثر عليها في واحة "الداخلة" في الصحراء الغربية، ردود فعل إيجابية في الأوساط العلمية والأكاديمية.اضافة اعلان


وبحسب خبراء، فإن الاكتشاف يحمل دلالات علمية بالغة الأهمية منها أن تلك الحقبة الزمنية التي سبقت انقراض الديناصورات بفترة وجيزة كانت مصر فيها مغطاة بالبحار الضحلة التي كانت موطنًا لعمالقة البحار، ما يعزز فهمنا لسلاسل الغذاء والبيئة البحرية القديمة.
 
 


