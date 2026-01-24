عباقرة من عالم الحيوان.. كائنات تثبت أن الذكاء ليس إنسانيًا فقط

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير علمية حديثة عن حيوانات أظهرت مستويات ذكاء استثنائية، وقدرات متقدمة في استخدام الأدوات، حل المشكلات، التواصل، وحتى المزاح، ما يؤكد أن الذكاء ليس حكرًا على البشر.

من أبرز هذه الحالات البقرة «فورنكا» في النمسا، التي وثّقت دراسة علمية قدرتها على استخدام أدوات لحك جسدها بوعي، في سلوك يُشبه ما تقوم به الشمبانزي والغربان.



وفي عالم الكلاب، برز «كوبر» بمعدل ذكاء بلغ 142، وقدرته على فرز الأشكال والألوان والعدّ، بينما أدهش «هارفي» العلماء بحصيلة لغوية تتجاوز 221 كلمة، تعادل قدرات طفل في عامه الثاني.



أما الراكون «ميلاني» فقد لفت الأنظار بقدرته على أداء أكثر من 100 خدعة معقدة، منها ركوب الدراجة والعزف على البيانو. وفي أعماق البحار، أظهرت الأوركا «وايت غلاديس» ذكاءً اجتماعيًا وتكتيكيًا عاليًا من خلال تنسيق هجمات منظمة على القوارب.



وفي حديقة حيوان برلين، كشفت الفيلة «أنشالي» عن حس دعابة ومكر باستخدام الأدوات لإفساد وقت استحمام رفيقتها.



وتؤكد هذه الحالات أن العديد من الحيوانات تمتلك ذكاءً معقدًا ومتعدد الأبعاد، يتجاوز التصورات التقليدية عن عالم الحيوان.