عقب سيجارة يفك لغز جريمة عمرها 44 عاماً في أمريكا

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة الأمريكية بأن أدلة الحمض النووي من عقب سيجارة أدت إلى اعتقال مرتكب جريمة قتل امرأة عام 1980 في ولاية واشنطن.



ونقلت شبكة «سي إن إن» عن شرطة كينت بولاية واشنطن أن «كينيث دوان كونديرت (65 عامًا) أُلقي القبض عليه بموجب مذكرة تتهمه بقتل دوروثي سيلزيل داخل منزلها في كينت».



ومع التقدم في تقنية الحمض النووي، تمكن المحققون من الحصول على ملف تعريف الحمض النووي من رداء حمام الضحية، وواصلوا مقارنته بمختلف العينات على مر السنين، وأخيرًا حددوا 11 مشتبهاً محتملاً، كان من بينهم كينيث كونديرت وشقيقه.



ووفقًا للشرطة، بينما قدم شقيق كونديرت عينته طواعية، رفض كونديرت ذلك. لذا لجأت الشرطة إلى عقب سيجارة ألقاه كونديرت، وهو ما أدى إلى التعرف عليه.

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