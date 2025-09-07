عقيلة الشرع "تخطف الأنظار" في حفل تخرجها بإدلب

الوكيل الإخباري- أقامت جامعة إدلب حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها حملت اسم "النصر والتحرير"، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية.

وشهد الحفل حدثًا لافتًا تمثل بظهور عقيلة الرئيس، لطيفة الدروبي، بين الخريجين بعد نيلها شهادة التخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفق ما أعلنه مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي.



وألقت الدروبي كلمة قصيرة بهذه المناسبة، تُعد الأولى لها في فعالية عامة، ما أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوّعت ردود الفعل بين الإشادة والمفاجأة.



يُذكر أن عدد خريجي جامعة إدلب لهذا العام بلغ 2029 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات.