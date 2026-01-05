علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

الوكيل الإخباري- كشفت أبحاث حديثة أن الذئاب البرية (الكويوت) تُكوّن علاقات أحادية وتختار شريكًا واحدًا مدى الحياة، وتُظهر سلوكيات حزن واضحة عند فقدانه، مثل العواء الطويل والخمول وفقدان الشهية. كما رُصد ازدياد نشاط مستقبلات هرمون CRF في الدماغ بعد الفقدان، ما يشير إلى قدرة هذه الحيوانات على التكيف العاطفي والتعامل مع الذاكرة والروائح الاجتماعية.

وتؤكد الدراسات أيضًا الدور البيئي المهم للكويوت في نشر البذور والحفاظ على التوازن البيئي، ما يعزز أهمية التعايش معها وفهم حياتها العاطفية المعقدة.