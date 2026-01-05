الإثنين 2026-01-05 12:39 م

علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

اى
تعبيرية
الإثنين، 05-01-2026 12:21 م

الوكيل الإخباري-   كشفت أبحاث حديثة أن الذئاب البرية (الكويوت) تُكوّن علاقات أحادية وتختار شريكًا واحدًا مدى الحياة، وتُظهر سلوكيات حزن واضحة عند فقدانه، مثل العواء الطويل والخمول وفقدان الشهية. كما رُصد ازدياد نشاط مستقبلات هرمون CRF في الدماغ بعد الفقدان، ما يشير إلى قدرة هذه الحيوانات على التكيف العاطفي والتعامل مع الذاكرة والروائح الاجتماعية.

اضافة اعلان

 

وتؤكد الدراسات أيضًا الدور البيئي المهم للكويوت في نشر البذور والحفاظ على التوازن البيئي، ما يعزز أهمية التعايش معها وفهم حياتها العاطفية المعقدة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الاتصال الحكومي.

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مراقب عام الشركات الثلاثاء

تعبيرية

أخبار محلية مديرية عمل الكرك: توفير 757 فرصة عمل خلال العام الماضي

اى

منوعات علماء يكشفون كيف تحزن الذئاب البرية بعد فقدان الشريك

طاحونة عودة الأثرية في وادي الريان بمنطقة جديتا

أخبار محلية آثار الكورة: طاحونة عودة في جديتا تعمل بشكل طبيعي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

الذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين

نيكولاس مادورو

عربي ودولي الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن مادورو

ل

فيديو الوكيل وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل



 






الأكثر مشاهدة