الخميس 2025-06-19 03:38 ص
 

عمرها 4 أشهر... عائلة تعرض طفلتها للبيع في العراق

عمرها 4 أشهر... عائلة تعرض طفلتها للبيع في العراق
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 02:54 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت الأجهزة الأمنية في العراق محاولة بيع رضيعة من قبل عائلتها مقابل مبلغ مالي، دون أن تتضح الدوافع وراء ذلك.

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وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى أن الطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر، وتم توقيف والديها بالجرم المشهود.

وأوضحت الوكالة في بيان أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة رصدت معلومات تفيد بعزم زوجين على بيع طفلتهما، ما دفعها إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض عليهما قبل إتمام العملية.

وأوضحت أن الأب والأم اعترفا خلال التحقيقات بشكل صريح، بنيتهما بيع الطفلة الرضيعة مقابل مبلغ مالي.

 

وسُلم المتهمان مع الطفلة إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولم يتم الكشف عن الجهة التي كانت ستشتري الطفلة ولا دوافع طرفي عملية البيع والشراء الصادمة.

 

لبنان 24

 
gnews

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