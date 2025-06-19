عمرها 4 أشهر... عائلة تعرض طفلتها للبيع في العراق

وأوضحت الوكالة في بيان أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة رصدت معلومات تفيد بعزم زوجين على بيع طفلتهما، ما دفعها إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض عليهما قبل إتمام العملية.
وأوضحت أن الأب والأم اعترفا خلال التحقيقات بشكل صريح، بنيتهما بيع الطفلة الرضيعة مقابل مبلغ مالي.
ولم يتم الكشف عن الجهة التي كانت ستشتري الطفلة ولا دوافع طرفي عملية البيع والشراء الصادمة.
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