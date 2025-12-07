عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا

وصلت الفرق إلى الموقع صباح الخميس وقيّمت الوضع من سطح المبنى، وفحصت نقاط تثبيت الحبال واستقرار السلة مع مراعاة تأثير الرياح. وبعد ذلك أنشأت نظام حبال مزدوج لتأمين عملية الإنزال.
تم إنزال العامل الأول عند 10:07 صباحاً، ثم أعيد ضبط النظام لإنزال الثاني بنجاح عند 10:24 صباحاً.
