عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا

الأحد، 07-12-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري-  نفذت فرق الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا عملية ناجحة لإنقاذ عاملَي تنظيف علقا على ارتفاع 15 طابقاً بعد تعطل سلة تنظيف النوافذ في بلدة تايسونز.

وصلت الفرق إلى الموقع صباح الخميس وقيّمت الوضع من سطح المبنى، وفحصت نقاط تثبيت الحبال واستقرار السلة مع مراعاة تأثير الرياح. وبعد ذلك أنشأت نظام حبال مزدوج لتأمين عملية الإنزال.


تم إنزال العامل الأول عند 10:07 صباحاً، ثم أعيد ضبط النظام لإنزال الثاني بنجاح عند 10:24 صباحاً.

 

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات، وأن العاملين عادا إلى منزليهما بسلام.

 

 

 

 

