غفوة لمدة ساعة في العمل تمنح موظفا صينيا 48 ألف دولار

الوكيل الإخباري- حصل موظف صيني على تعويض قدره 350 ألف يوان (48 ألف دولار أميركي)، بعد فصله من العمل بسبب نومه على مكتبه.

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وكان الموظف، الذي شغل منصب مدير قسم في شركة تعمل في مجال الكيميائيات، قد غفا في مكتبه لمدة ساعة في منتصف الليل في وقت سابق من العام الجاري بعد يوم عمل شاق، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.



وبعد أيام، وصفت الشركة نومه بأنه "انتهاك خطير" لسياسة الانضباط وقامت بفصله بعد التشاور مع نقابة العمال.

في إشعار الفصل الرسمي، خاطبت الشركة الموظف قائلة: "انضممت إلى الشركة في عام 2004 ووقّعت عقد عمل مفتوح، لكن سلوكك يشكل خرقًا خطيرًا لقواعدنا الصارمة"، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية، معتبرًا أن القرار غير مبرر.



قرار المحكمة

حكمت محكمة تايكسينغ الشعبية لصالح الموظف، موضحةً أن قرار فصله كان غير متناسب مع المخالفة التي ارتكبها، خاصة أنها المرة الأولى ولم تسبب أضرارًا جسيمة للشركة.



كما أشادت المحكمة بسجل الموظف المهني الممتاز وخدمته الطويلة، وقررت منحه تعويضًا ماليًا كبيرًا بلغ نحو 48 ألف دولار.



فوائد القيلولة أثناء العمل

يرى طبيب الأعصاب د. ماثيو ووكر أن "الساعات الطويلة التي يقضيها الشخص في العمل ووسائل المواصلات تقلّص فترات النوم كما لو وقع النوم بين فكّي كماشة"، مما يضر بصحة الإنسان، حيث لا يوجد جانب من الصحة الجسدية أو العقلية لا يعتمد على نوم كافٍ.



أضرار قلة النوم:

تدهور أنظمة الجسم الخلوية.

تسريع الشيخوخة.

زيادة خطر الإصابة بالسمنة، والقلق، والاكتئاب، وأمراض القلب.

ضعف القدرة على اتخاذ القرارات وانخفاض الإنتاجية.



فوائد القيلولة القصيرة:

تعزيز الإنتاجية: تساعد قيلولة قصيرة لمدة 10-20 دقيقة على تحسين التركيز وتعزيز مهارات حل المشكلات.

تحسين الذاكرة والتعلم: تُسهم في توحيد المعلومات في الدماغ، مما يسهل استرجاعها وتعلم مهام جديدة.

تقليل التوتر: تساعد القيلولة السريعة في خفض مستويات التوتر، مما يهيئك للتعامل مع ضغوط العمل.

تعزيز الإبداع: تعمل راحة الدماغ على دعم التفكير الإبداعي وظهور الأفكار اللاواعية.

زيادة الطاقة وتحسين المزاج: تُعيد شحن الجسم وتُحسن المزاج لبقية اليوم.



