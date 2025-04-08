الثلاثاء 2025-04-08 01:19 م
 

فأر إفريقي يدخل موسوعة غينيس بعد اكتشاف 109 ألغام في كمبوديا

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الفأر الإفريقي "رونين"
 
الثلاثاء، 08-04-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-  تمكن الفأر الإفريقي "رونين" من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد اكتشافه 109 ألغام أرضية و15 قطعة ذخائر غير منفجرة في كمبوديا بين أغسطس 2021 وفبراير 2025.

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وقد دربته منظمة "APOPO" للكشف عن الألغام باستخدام قدرته على التعرف على الروائح الكيميائية المتفجرة. وبذلك، حطم الرقم القياسي الذي كان يحمله "ماغوا"، فأر آخر دربته المنظمة.


يتمكن فريق الفئران من مسح مساحة بحجم ملعب تنس في 30 دقيقة فقط، ما يعادل سرعة تفوق جهاز كشف المعادن التقليدي. ويعتبر "رونين"، الذي يبلغ طوله أكثر من 60 سنتيمترًا ويزن 2.6 رطلًا، أكبر بكثير من الفأر العادي.


يُذكر أن كمبوديا تحتوي على واحدة من أكثر المناطق كثافة بالألغام الأرضية بسبب عقود من النزاع، ورغم جهود إزالة الألغام، لا يزال هناك ملايين منها في البلاد.

 

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