فأر إفريقي يدخل موسوعة غينيس بعد اكتشاف 109 ألغام في كمبوديا

يتمكن فريق الفئران من مسح مساحة بحجم ملعب تنس في 30 دقيقة فقط، ما يعادل سرعة تفوق جهاز كشف المعادن التقليدي. ويعتبر "رونين"، الذي يبلغ طوله أكثر من 60 سنتيمترًا ويزن 2.6 رطلًا، أكبر بكثير من الفأر العادي.
يُذكر أن كمبوديا تحتوي على واحدة من أكثر المناطق كثافة بالألغام الأرضية بسبب عقود من النزاع، ورغم جهود إزالة الألغام، لا يزال هناك ملايين منها في البلاد.
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