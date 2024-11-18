فاتورة طعام بمطعم الشيف بوراك في مصر تثير جدلاً واسعاً.. ما القصة؟

وأظهرت الفاتورة التي شاركها الزبون عبر حسابه على "إكس" مبلغًا مستحقًا يعادل نحو 14 ألف جنيه مقابل وجبة طعام لشخصين، مما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع السعر في المطعم.
وشارك رواد "إكس" الفاتورة وأرفقوها بتعليق جاء فيه: "جانب آخر من مصر، ويوجد فواتير وصلت إلى 50 و60 ألف جنيه في القعدة الواحدة"، إشارةً منهم إلى غلاء الأسعار في ظل الحياة المعيشية الصعبة.
فاتورة.. مرتب شهري
وكان الشيف التركي بوراك قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يعلن فيه عن افتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلته العالمية.
وقال الشيف بوراك في الفيديو: "السلام عليكم، مرحباً، أنا الشيف بوراك، نحن نفتتح أكبر مطعم لبوراك في مصر، في القاهرة الجديدة، بالتحديد في التجمع الخامس، مستنيينكم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأهلًا وسهلًا بكم.. من قلب إسطنبول إلى القاهرة."
ويشتهر بوراك بتقديم وجبات ضخمة بطريقة مبتكرة وبسيطة، مما جعله واحدًا من أشهر الطهاة في العالم.
الشيف بوراك التركى فتح مطعم فى التجمع الخامس ودى فاتورة النهاردة من مطعمه 👇
فى فواتير عاملة ٥٠ الف و٦٠ الف جنيه فى القعدة الواحدة ! pic.twitter.com/r2kldrnI77
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