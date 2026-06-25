فرنسي أكل طائرة كاملة على مدى عامين.. وهذه قصته - فيديو

وُلد لوتيتو عام 1950، وأظهرت الفحوص الطبية أن بطانة معدته وأمعاءه أكثر سماكة من المعتاد، ما ساعده على تحمّل مواد حادة وخطرة.
واستغرق نحو عامين، بين 1978 و1980، لتناول أجزاء الطائرة بعد تفكيكها إلى قطع صغيرة.
وتوفي لوتيتو عام 2007 عن عمر 57 عاماً، من دون أن ترتبط وفاته بعاداته الغذائية الغريبة.
-
أخبار متعلقة
-
قضية قاصر ضد يوتيوب تنتهي بتسوية ودية
-
هوغربيتس حذّر من نشاط زلزالي قوي قبل كارثة فنزويلا
-
بمظهره المرعب.. مشجع تركي يخطف الأنظار في المونديال
-
الصين.. اعتماد أوروبي لأول روبوت جراحة عن بُعد
-
قطر.. شجار داخل مطعم في الدوحة ينتهي بتوقيف 25 شخصاً
-
دراسة: النساء أكثر كفاءة من الرجال في التسوق
-
فيلم جديد يعيد "توم وجيري" إلى الشاشة - فيديو
-
سرّ الشعور بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا