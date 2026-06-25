فرنسي أكل طائرة كاملة على مدى عامين.. وهذه قصته - فيديو

الوكيل الإخباري- اشتهر الفرنسي ميشيل لوتيتو، المعروف بلقب "السيد آكل كل شيء"، بقدرته الاستثنائية على ابتلاع مواد غير غذائية، مثل الزجاج والمعادن والأجهزة المختلفة، حتى إنه تناول طائرة كاملة من طراز "سيسنا 150".



وُلد لوتيتو عام 1950، وأظهرت الفحوص الطبية أن بطانة معدته وأمعاءه أكثر سماكة من المعتاد، ما ساعده على تحمّل مواد حادة وخطرة.



واستغرق نحو عامين، بين 1978 و1980، لتناول أجزاء الطائرة بعد تفكيكها إلى قطع صغيرة.

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وخلال حياته، تناول ما يقارب تسعة أطنان من المعادن، ما منحه شهرة عالمية ومكاناً في سجلات الأرقام القياسية.



وتوفي لوتيتو عام 2007 عن عمر 57 عاماً، من دون أن ترتبط وفاته بعاداته الغذائية الغريبة.