فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير في تركيا - صور

وخلال الحملة التفتيشية التي نُفّذت في المنطقة الصناعية بالولاية، ضبطت الفرق البلدية كميات ضخمة من الجوز التالف والمليء باليرقات داخل مستودعات المنشأة. وقد تم إتلاف الكمية المضبوطة، التي بلغت نحو 11 طنًا، في موقع مخصص باستخدام مركبات نقل خاصة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لانتشار اليرقات والعفن داخل المستودع، ما أثار موجة غضب واسعة بين المستهلكين، وسط تساؤلات حادة حول فعالية الرقابة الغذائية والإجراءات الوقائية المتبعة في تخزين المواد الخام.
وفيما لم تصدر الشركة بيانًا رسميًا حتى الآن، تتصاعد المطالب الشعبية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، خاصة أن الفضيحة تطال علامة تجارية طالما ارتبطت بثقة الجمهور.
وتعكس هذه الحادثة حاجة مُلحّة لتعزيز آليات التفتيش الغذائي وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، بما يضمن سلامة المستهلكين ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يُعيد فتح "ألكاتراز".. السجن الأخطر في تاريخ أمريكا - صور
-
أخطاء شائعة في السيرة الذاتية وكيفية إبراز إنجازاتك بذكاء
-
نجاة قطة من سقوط مميت أودى بحياة مالكيها في وادٍ عمقه 115 مترا بأمريكا
-
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر
-
شاهد طائرة ترامب الرئاسية من الداخل.. طراز فخم شبيه بمقر إقامته
-
الكشف عن سبب وفاة الداعية سعد البريك
-
زوجها من أصل لبناني.. ابنة ترامب تستعرض حملها بمولودها الأول (صور)
-
إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير