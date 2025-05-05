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فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير في تركيا - صور

غا
تعبيرية
 
الإثنين، 05-05-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت ولاية شانلي أورفا التركية واحدة من أكبر الفضائح الغذائية في الفترة الأخيرة، بعد أن داهمت فرق البلدية في بلدية أيوبية منشأة إنتاج تابعة لشركة "أورفا يورَم باقلوفالاري"، المعروفة بانتشار فروعها في عموم تركيا وارتباط اسمها بالجودة في صناعة الحلويات التقليدية.

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وخلال الحملة التفتيشية التي نُفّذت في المنطقة الصناعية بالولاية، ضبطت الفرق البلدية كميات ضخمة من الجوز التالف والمليء باليرقات داخل مستودعات المنشأة. وقد تم إتلاف الكمية المضبوطة، التي بلغت نحو 11 طنًا، في موقع مخصص باستخدام مركبات نقل خاصة.


وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لانتشار اليرقات والعفن داخل المستودع، ما أثار موجة غضب واسعة بين المستهلكين، وسط تساؤلات حادة حول فعالية الرقابة الغذائية والإجراءات الوقائية المتبعة في تخزين المواد الخام.


وفيما لم تصدر الشركة بيانًا رسميًا حتى الآن، تتصاعد المطالب الشعبية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، خاصة أن الفضيحة تطال علامة تجارية طالما ارتبطت بثقة الجمهور.


وتعكس هذه الحادثة حاجة مُلحّة لتعزيز آليات التفتيش الغذائي وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، بما يضمن سلامة المستهلكين ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

 


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