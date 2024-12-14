 
السبت 2024-12-14 10:17 ص
 

فلوريدا.. إصابة 16 شخصا إثر اصطدام قاربين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
السبت، 14-12-2024 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت بإصابة ما لا يقل عن 16 شخصا بعد ظهر أمس الجمعة في حادث تصادم قاربين جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية.اضافة اعلان


وفي التفاصيل قال مسؤولون في الولاية لم يكشف عن هوياتهم إن قاربين هوائيين اصطدما ببعضهما البعض بعد ظهر الجمعة جنوب غرب فلوريدا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وأوضحت وسائل الإعلام نقلا عن المسؤولين أن القاربين الهوائيين كانا يقلان 33 شخصا عندما تحطما في مدينة أوتشوبي على بعد حوالي 75 ميلا (120 كيلم) غرب ميامي، وتم نقل المصابين الـ16 إلى المشافي.

ووفقا للإعلام الأمريكي تجري لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية تحقيقا في الحادث، فيما لم يتضح على الفور كيفية وقوعه أو طبيعة إصابات الركاب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحادث الثالث للقوارب الهوائية الذي يقع هذا العام في إيفرغلادز، ففي يناير الماضي تسبب حادث قارب هوائي في جنوب غرب ميامي-ديد بإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بإصابات طفيفة.

وبعد شهرين تم القبض على مشغل قارب هوائي لقيامه بتشغيل قارب بدون ترخيص بعد انقلاب قارب كان يحمل 10 أشخاص عبر إيفرغلادز في مقاطعة ميامي-ديد الغربية.

روسيا اليوم 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي معلومات جديدة عن مكان اختباء ماهر الأسد

صورة تعبيرية

منوعات فلوريدا.. إصابة 16 شخصا إثر اصطدام قاربين

ا

أسواق ومال الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية

الطلبة المحتجين

فلسطين طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة

ا

عربي ودولي الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور "قانون قيصر"

ديمتري مدفيديف

عربي ودولي مدفيديف: خياران أمام أوكرانيا.. إما معنا أو الاختفاء من الخريطة

ا

عربي ودولي نقل نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة

تعبيرية

أخبار محلية 4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت



 




الأكثر مشاهدة