فلوريدا.. إصابة 16 شخصا إثر اصطدام قاربين

وفي التفاصيل قال مسؤولون في الولاية لم يكشف عن هوياتهم إن قاربين هوائيين اصطدما ببعضهما البعض بعد ظهر الجمعة جنوب غرب فلوريدا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.
وأوضحت وسائل الإعلام نقلا عن المسؤولين أن القاربين الهوائيين كانا يقلان 33 شخصا عندما تحطما في مدينة أوتشوبي على بعد حوالي 75 ميلا (120 كيلم) غرب ميامي، وتم نقل المصابين الـ16 إلى المشافي.
ووفقا للإعلام الأمريكي تجري لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية تحقيقا في الحادث، فيما لم يتضح على الفور كيفية وقوعه أو طبيعة إصابات الركاب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحادث الثالث للقوارب الهوائية الذي يقع هذا العام في إيفرغلادز، ففي يناير الماضي تسبب حادث قارب هوائي في جنوب غرب ميامي-ديد بإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بإصابات طفيفة.
وبعد شهرين تم القبض على مشغل قارب هوائي لقيامه بتشغيل قارب بدون ترخيص بعد انقلاب قارب كان يحمل 10 أشخاص عبر إيفرغلادز في مقاطعة ميامي-ديد الغربية.
روسيا اليوم
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