فني طوارئ في تركيا ينقذ نفسه من الاختناق- فيديو

ويُظهر الفيديو يلدر، الذي يعمل على استقبال مكالمات الحوادث والحالات الطبية الحرجة، وهو يطبق مناورة هيمليك على نفسه مستعينًا بالكرسي الذي كان يجلس عليه، بعدما غصّ بلقمة وكاد يتعرض لمضاعفات خطيرة.
ووقعت الحادثة في مدينة عثمانية جنوب تركيا، حيث لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، وأشاد متداولون بسرعة بديهته وخبرته المهنية التي مكنته من التعامل مع الموقف وإنقاذ حياته.
الحادثة وقعت في مدينة "عثمانية" جنوب تركيا.pic.twitter.com/IE4kLmzsHv
