الأربعاء 2026-02-11 03:10 م

فني طوارئ في تركيا ينقذ نفسه من الاختناق- فيديو

إلياس يلدر
فني الطوارئ التركي إلياس يلدر
 
الأربعاء، 11-02-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري-   تصدّر مقطع فيديو لفني الطوارئ التركي إلياس يلدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق لحظة إنقاذه لنفسه من الاختناق أثناء تناوله الطعام خلال ساعات عمله.

ويُظهر الفيديو يلدر، الذي يعمل على استقبال مكالمات الحوادث والحالات الطبية الحرجة، وهو يطبق مناورة هيمليك على نفسه مستعينًا بالكرسي الذي كان يجلس عليه، بعدما غصّ بلقمة وكاد يتعرض لمضاعفات خطيرة.

ووقعت الحادثة في مدينة عثمانية جنوب تركيا، حيث لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، وأشاد متداولون بسرعة بديهته وخبرته المهنية التي مكنته من التعامل مع الموقف وإنقاذ حياته.

