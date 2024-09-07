فيديو- سيدة تطلق 7 رصاصات على رجل في مقهى بتركيا

وذكرت وكالة IHA التركية أن الحادث وقع في مقهى بمنطقة جيفتليك.
ووثقت كاميرا في المقهى الحادث الذي أسفر عن إصابة الرجل بجروح عديدة.
وأشارت الوكالة إلى أن السيدة أقدمت على إطلاق الرصاص على الرجل بسبب شجار بينهما ، وفق التحقيقات الرسمية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن السيدة أطلقت من مسدسها 7 رصاصات، أصابت 3 منها الرجل الذي كان جالسًا في المقهى برفقة أحد الأشخاص.
ونُقل الرجل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما أبلغ عدد من كانوا في المقهى قوات الشرطة بالحادث.
وألقت الشرطة التركية القبض على السيدة مع المسدس، وفتح المدعي العام تحقيقًا في الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل، قبل إحالة المتهمة إلى القضاء.
Aksaray'da bir kadın, adını kaşara çıkaran erkeği restoranda bulup üzerine kurşun yağdırdı. pic.twitter.com/SpeXXjjwgV— Rapor (@rapor_X) September 6, 2024
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