 
السبت 2024-09-07 12:51 م
 

 

فيديو- سيدة تطلق 7 رصاصات على رجل في مقهى بتركيا

كاميرا في المقهى وثقت الحادث
كاميرا في المقهى وثقت الحادث
السبت، 07-09-2024 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، فيديو لسيدة تطلق النار على رجل كان يجلس في مقهى بإحدى مناطق مدينة إسطنبول.اضافة اعلان


وذكرت وكالة IHA التركية أن الحادث وقع في مقهى بمنطقة جيفتليك.

ووثقت كاميرا في المقهى الحادث الذي أسفر عن إصابة الرجل بجروح عديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيدة أقدمت على إطلاق الرصاص على الرجل  بسبب شجار بينهما ، وفق التحقيقات الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن السيدة أطلقت من مسدسها 7 رصاصات، أصابت 3 منها الرجل الذي كان جالسًا في المقهى برفقة أحد الأشخاص.

ونُقل الرجل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما أبلغ عدد من كانوا في المقهى قوات الشرطة بالحادث.

وألقت الشرطة التركية القبض على السيدة مع المسدس، وفتح المدعي العام تحقيقًا في الحادث لمعرفة المزيد من التفاصيل، قبل إحالة المتهمة إلى القضاء.
 
gnews

أحدث الأخبار

خضار وفواكه

أخبار محلية اربد: 1199 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي

الرئيس السابق لجهاز الشاباك ناداف أرغمان

فلسطين الرئيس السابق للشاباك: علينا وقف القتال في غزة الآن

تعبيرية

طب وصحة متى يشير ألم اليد للاصابة بمشكلة قلبية؟

ارشيفية

أخبار محلية 5 % نسبة الأمية بالأردن

من المصدر

أخبار محلية بالأسماء.. التربية تعلن مرشحي دبلوم إعداد المعلمين المنتهي بالتعيين

غزة

فلسطين صحة غزة: 4 مجازر خلال 48 ساعة

مكياج وردي مشرق وتسريحة شعر الكعكة المنخفضة ( من صيحات الموضة)

المرأة والجمال أبرز صيحات الجمال من أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2025

ارشيفية

عربي ودولي خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا



 


الأكثر مشاهدة