فيديو غريب.. لبطاريق خرجت من نفق بقصر ماهر الأسد

إذ وثقت تلك الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، مشاهد لأقبية من داخل القصر الفاخر القابع في بلدة يعفور بمنطقة قطنا في محافظة ريف دمشق.
لكن هذا الادعاء ليس دقيقا على الإطلاق. إذ أظهر تقطيع الفيديو لمشاهد ثابتة والتفتيش عنها في محركات البحث، أنه يحتوي على مقطعين.
نفق سريّ
فالمقطع الأول الذي يُظهر طوابق تحت أرضية وما يشبه الأقبية وثق فعلا "مشاهد للنفق السريّ في منزل الأسد".
أما المقطع الذي ظهرت فيه البطاريق فهو منشور على حساب إنستغرام لحديقة حيوان في اليابان بتاريخ 26 نوفمبر 2024
وأوضح الحساب في تعليق مرافق على الفيديو الذي حصد أكثر من 50 مليون مشاهدة أن البطاريق أُخرجت أثناء صيانة في مكيف الهواء.
يشار إلى ان الشقيق الأصغر للأسد كان توجه بمروحية إلى العراق ومنه إلى روسيا تاركاً خلفه جنوده، بحسب مصدر عسكريّ سوريّ.
ويشتبه بتورّط شقيق الأسد في جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في سوريا في آب/أغسطس 2013، وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقّه.
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. مقتل سائح جراء هجوم لسمكة قرش في مرسى علم
-
7 نصائح لقيادة آمنة للسيارات أثناء سقوط الأمطار
-
"الشاورما" تثير جدلاً عالميا.. والاتحاد الأوروبي يتدخل
-
"جيجو" الكورية تعتذر عن كارثة الطائرة .. وتتعهد بالمساعدة
-
تحذير عالمي من لعبة "كرات الماء" للأطفال
-
حوادث بوينغ لا تنتهي .. رعب في السماء وحرائق على الأرض
-
اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا .. فيديو
-
ماسك يعلق على مشروع نشر محطة روسية للطاقة النووية على القمر