فيديو مرعب لنمر ينقض على عامل هندي.. ورد فعله يشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- في حادثة مروعة شهدتها قرية جوجونبور بولاية أوتار براديش الهندية، تفاجأ عامل يُدعى ميهلال (35 عاماً) بهجوم نمر متوحش خرج من داخل مدخنة مصنع طوب، حيث كان مختبئًا دون علم أحد.

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الواقعة التي وثقها فيديو واسع الانتشار على منصات التواصل، أظهرت لحظات الرعب التي عاشها العامل، قبل أن يثير إعجاب الجميع برباطة جأشه، إذ قاوم النمر مستخدمًا يديه العاريتين، دون أن يفرّ أو يستسلم.



سارع زملاؤه لإلقاء الحجارة والطوب على الحيوان المفترس حتى لاذ بالفرار إلى مزرعة موز قريبة، لكن المفاجآت لم تتوقف، إذ هاجم النمر مجددًا فريق البحث وبعض السكان أثناء عملية التمشيط، ما أسفر عن عدة إصابات.



وفي وقت لاحق، نجحت قوات الشرطة والغابات في تخدير النمر والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات إضافية. ووفق السلطات، يُرجح أن يكون الحيوان مصابًا أو مضطربًا، ما أدى إلى سلوكه العدواني داخل منطقة مأهولة.





भाजपा राज में वनों को लूटने के लिए लगातार बढ़ता हुआ, जो बेतहाशा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसकी वजह से ही जंगली जानवर बस्तियों में आने… धौरहरा के ग्राम बबुरी स्थित ईंटें के भट्ठे पर एक तेंदुए से मुकाबला करते जो मजदूर घायल हुआ है उसके अच्छे से अच्छे इलाज-उपचार की व्यवस्था की जाए।भाजपा राज में वनों को लूटने के लिए लगातार बढ़ता हुआ, जो बेतहाशा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसकी वजह से ही जंगली जानवर बस्तियों में आने… pic.twitter.com/FeRU61h2E2 June 24, 2025

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