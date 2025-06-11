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فيديو .. مطاردة "هوليوودية" في مدينة أميركية تنتهي بكارثة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت الشرطة الأميركية، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لمطاردة مثيرة، إذ حاولت سياراتها اللحاق بمركبة هاربة قبل وقوع حادث سير كبير.اضافة اعلان


ووقع الحادث الذي يشبه مطاردات أفلام "هوليوود"، الخميس، في مقاطعة مونتغمري بولاية أوهايو.

وحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام أميركية، حاولت السلطات إيقاف شاحنة بدون لوحة تسجيل ظاهرة، ففرّ سائقها وبدأت المطاردة التي وثقتها كاميرا مسيّرة أمنية.

وكان شخص ما في صندوق المركبة الهاربة يُلقي ألواحًا خشبية على الطريق، في محاولة لعرقلة سيارات الشرطة التي كانت تتبعه.

وانحرفت المركبة لاحقًا إلى الجانب الآخر من الطريق السريع منطلقة عكس اتجاه السير بسرعة عالية، فاصطدمت بسيارة أخرى وجهًا لوجه، وتسببت في حادث مروّع بين 6 سيارات.

وفي النهاية، حاول 4 أشخاص في المركبة الفرار سيرًا على الأقدام، لكن أُلقي القبض عليهم.

وتسبب حادث التصادم في عدة إصابات غير مهددة للحياة، بينما وُجّهت تهم للمشتبه بهم منها حيازة المخدرات والاعتداء الجسيم بالمركبة.



سكاي نيوز
 
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