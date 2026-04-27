فيل يدهس مليونيرًا أمريكيًا خلال رحلة صيد في إفريقيا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة ديلي ميل بأن أنثى فيل دهست مليونيرًا أمريكيًا حتى الموت خلال رحلة صيد في إفريقيا.





وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الأمريكي إيرني دوزيو، البالغ من العمر 75 عامًا، كان برفقة صياد محترف أثناء رحلة في غابة استوائية، عندما واجها قطيعًا يضم خمس إناث من فيلة الغابات مع صغيرها.



وأشارت إلى أن الحيوانات، بعد أن شعرت بالتهديد، هاجمت الرجلين.



وأسفر الهجوم عن إصابة الصياد المحترف بجروح خطيرة، بينما لم يتمكن دوزيو، الذي كان مسلحًا ببندقية صيد، من الدفاع عن نفسه، لتقوم الفيلة بدهسه حتى الموت.



وأضافت الصحيفة أن السفارة الأمريكية في الغابون تنسّق حاليًا عملية إعادة جثمان دوزيو إلى ولايته الأصلية في كاليفورنيا.



ووفقًا لخبراء نقلت عنهم الصحيفة، فإن هجمات الفيلة نادرة في هذه المنطقة، وتحدث غالبًا عند المواجهات المفاجئة في الغابات الكثيفة، خصوصًا في حال وجود صغار في القطيع.





