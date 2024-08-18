في أمريكا.. موجة تسحب منزلاً من طابقين قرب الشاطئ

الوكيل الإخباري- وثقت امرأة عبر هاتفها لحظة جرف الأمواج لمنزل على أحد شواطئ ولاية كارولينا الشمالية، الذي ضربه "الإعصار إرنستو" يوم الجمعة الماضية.



وفي التفاصيل، انهار المنزل على شاطئ "كيب هاتيراس" في قرية رودانثي، التي تعرضت سواحلها على مدار السنين لتآكل شديد بسبب قوة الأمواج.



يُظهر مقطع الفيديو المنزل الخشبي المكون من طابقين وهو يُجرف على رمال الشاطئ بفعل الأمواج الهائجة خلال الإعصار "إرنستو"، الذي صنف من الفئة الثانية على مقياس سافير-سمبسون المؤلف من خمس فئات.



ولحسن الحظ، لم يكن هناك أحد داخل المنزل، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" عن "هيئة المتنزهات الأمريكية".



وفي صورة أخرى، تظهر الألواح الخشبية من المنزل المدمر تطفو على سطح المياه، فيما استقر قسم آخر على الشاطئ بعد انتهاء الإعصار.



الإعصار سيشتد نهاية الأسبوع

حذر "مسؤولو الإطفاء والإنقاذ" أصحاب المنازل الخشبية الشاطئية بضرورة مغادرتها، لأن مؤشرات الأرصاد الجوية توحي بأنّ قوة الإعصار "إرنستو" ستعود إلى الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونبّهوا إلى أن المنزل قد لا يكون الوحيد الذي ينهار ويُجرف إلى قلب المحيط الأطلسي، لأن هناك عدداً من المنازل الأخرى في جميع أنحاء القرية معرضة لخطر الانهيار خلال الأيام القليلة المقبلة. ودعوا السكان إلى الامتناع عن الذهاب إلى الشاطئ.



7 انهيارات في 4 أعوام

هذا المنزل المنهار هو السابع خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك منزلان في نفس اليوم خلال مايو (أيار) 2022.

ويرجع الخراب المتسارع على الشواطئ إلى الرياح والأمواج والمد والجزر، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف. وتعتبر الأعاصير "ظاهرة" طبيعية جداً في هذه القرية على مدار العام، لكنها تضرب المنازل المتآكلة القديمة، ما يؤدي إلى انهيارها، وفقاً لهيئة الإحصاءات الوطنية الأمريكية.