الثلاثاء 2025-09-09 10:38 ص
 

في البيرو.. كلبة شجاعة تعض ديناميتا وتمنع كارثة

الاى
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   الكلبة ماتشيس أثبتت أن الوفاء ليس مجرد صفة بل هو فعل بطولي قد ينقذ أرواحًا. رغم أنها صغيرة الحجم (11 كغم فقط)، فإن تصرفها السريع وعضّها لفتيل الديناميت أنقذ عائلتها من انفجارٍ كان قد يودي بحياتهم جميعًا. للأسف، هذا العمل البطولي كلّفها قدرتها على النباح بعد إصابة أحبالها الصوتية، لكنها أصبحت بطلة حقيقية في أعين كثيرين.

اضافة اعلان


نقاط مهمة من القصة:
الحدث وقع في البيرو، وكان المشتبه فيه يحاول إلقاء ديناميت حي داخل حديقة المنزل.
ماتشيس لم تتردد، وركضت فورًا نحو الجسم الخطر، وعضّته قبل أن ينفجر.
هذه الحركة أطفأت الفتيل، وأنقذت الأسرة من كارثة.
الشرطة قبضت على الجاني بفضل تسجيل كاميرات المراقبة.
ماتشيس لم تُصب بجروح جسدية خطيرة، لكنها فقدت قدرتها على النباح.


تعليق إنساني:
هذا النوع من الوفاء والتضحية نادر جدًا، ويُظهر كم أن الكلاب، رغم صغر حجمها أو نوعها، يمكن أن تمتلك قلوبًا كبيرة وشجاعة فطرية. ومن الجميل أن الإعلام سلّط الضوء على بطولتها، وهو ما قد يساعد أيضًا في التوعية بمدى أهمية الرفق بالحيوانات والاعتراف بأدوارها في حياتنا.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأولى محليا في مؤشر البحث العلمي لعام 2023

لا

منوعات نصيحة للمسافرين: هذا المقعد في الطائرة قد يحول رحلتك إلى عذاب

11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

فلسطين 11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

تعبيرية

أخبار محلية تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى 30–40% بعد موسم الصيف

غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

عربي ودولي غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

cgu

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة جديدة خاصة بالقروض السكنية

تتت

منوعات في المكسيك.. مقتل 10 وإصابة 41 إثر اصطدام قطار بحافلة ذات طابقين - فيديو

الطريق الذي يربط لواء الجفر بمناجم الشيدية

أخبار محلية الأشغال تنجز مشروع طريق الجفر – مناجم الشيدية بطول 3 كم



 
 





الأكثر مشاهدة