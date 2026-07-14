في الصين.. طالب يستبعد والديه من الميراث ويورّث ثروته لصديق

وجاء قراره بسبب تدهور علاقته بوالديه بعد انفصالهما وزواجهما من آخرين، ورغبته في منع وصول أمواله إلى زوجيهما الجديدين، خاصةً أنه يمارس رياضات عالية المخاطر.
وبموجب القانون الصيني، يملك الصديق مهلة 60 يوماً لقبول الميراث، فيما تعكس الواقعة تزايد إقبال الشباب في الصين على توثيق الوصايا رسمياً.
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