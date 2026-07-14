في الصين.. طالب يستبعد والديه من الميراث ويورّث ثروته لصديق

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الوكيل الإخباري- وثّق طالب جامعي صيني يبلغ من العمر 19 عاماً وصية رسمية أوصى فيها بكامل ثروته، البالغة نحو 2.8 مليون دولار (20 مليون يوان)، لصديق طفولته، مستبعداً والديه من الميراث. اضافة اعلان





وجاء قراره بسبب تدهور علاقته بوالديه بعد انفصالهما وزواجهما من آخرين، ورغبته في منع وصول أمواله إلى زوجيهما الجديدين، خاصةً أنه يمارس رياضات عالية المخاطر.



وبموجب القانون الصيني، يملك الصديق مهلة 60 يوماً لقبول الميراث، فيما تعكس الواقعة تزايد إقبال الشباب في الصين على توثيق الوصايا رسمياً.





