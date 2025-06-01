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في بلدٍ عربيّ... "تشييع تابوت فارغ" إلى ماذا يرمز؟ (فيديو)

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تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة النجف العراقية تظاهرة احتجاجية في حي الفرات بقضاء الكوفة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وتجمّع السكان حاملين تابوتًا خشبيًا فارغًا يحمل كلمة "الكهرباء"، في رمز احتجاجي على نقص ساعات التغذية الكهربائية، مطالبين بتحسين الخدمة وزيادة ساعات التيار لكل المحافظة.

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ارم نيوز 

 
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