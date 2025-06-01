في بلدٍ عربيّ... "تشييع تابوت فارغ" إلى ماذا يرمز؟ (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة النجف العراقية تظاهرة احتجاجية في حي الفرات بقضاء الكوفة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.



وتجمّع السكان حاملين تابوتًا خشبيًا فارغًا يحمل كلمة "الكهرباء"، في رمز احتجاجي على نقص ساعات التغذية الكهربائية، مطالبين بتحسين الخدمة وزيادة ساعات التيار لكل المحافظة.

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pic.twitter.com/ZPutD9RxXN أهالي #النجف يطالبون بتحسين الكهرباء، ويحملون "نعش #الكهرباء " في تظاهرات احتجاجية على سوء الخدمة. #العراق May 30, 2025