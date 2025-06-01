في بلدٍ عربيّ... "تشييع تابوت فارغ" إلى ماذا يرمز؟ (فيديو)

وتجمّع السكان حاملين تابوتًا خشبيًا فارغًا يحمل كلمة "الكهرباء"، في رمز احتجاجي على نقص ساعات التغذية الكهربائية، مطالبين بتحسين الخدمة وزيادة ساعات التيار لكل المحافظة.
أهالي #النجف يطالبون بتحسين الكهرباء، ويحملون "نعش #الكهرباء" في تظاهرات احتجاجية على سوء الخدمة.#العراق pic.twitter.com/ZPutD9RxXN— AlJeebal - الجبال (@AlJeebalNews) May 30, 2025
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