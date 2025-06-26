في دولة عربيّة... وفاة مسؤول بعد سقوطه من الطابق السادس!

الوكيل الإخباري- لقي مدير إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا المهندس محمود الأصمعي مصرعه يوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق السادس في مبنى مجمع المصالح الحكومية في مدينة المنيا.

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وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.



وقد تم تحرير محضر في الحادثة، بينما نُقل جثمان المسؤول المصري إلى مشرحة المستشفى.