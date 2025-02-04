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في سن الـ 8 .. تعرف على أصغر مصمم أزياء في العالم - صور

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تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أثبت ماكس ألكسندر، الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، أن العمر ليس عائقًا أمام الإبداع والنجاح، حيث دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مصمم أزياء في العالم. منذ سن الرابعة، بدأ ماكس بتصميم الملابس مع والدته شيري ماديسون، وقام بتصميم أكثر من 100 فستان كوتور مخصص، كما استضاف عروض أزياء وابتكر ملابس لمشاهير مثل شارون ستون ودبرا ميسينج.

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ماكس، الذي يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على إنستغرام، كشف عن مصدر إلهامه الذي يأتي من الطبيعة، قائلاً إنه يبدأ دائمًا بالتفكير في موضوع المجموعة، ثم يبدأ في صنع الفساتين بما يتناسب مع ذلك الموضوع. كما شارك في أول عرض أزياء له في لوس أنجلوس عام 2021 وهو في سن السابعة، حيث صمم أزيائه الخاصة وأشرف على اختيار العارضات والمكياج وتصفيف الشعر.


إنجاز ماكس يمثل مصدر فخر له، فقد قال إنه كان يتخيل أنه سيحقق هذا الرقم القياسي في سن العاشرة أو أكبر.

 


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 مصراوي 

 
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