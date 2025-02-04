في سن الـ 8 .. تعرف على أصغر مصمم أزياء في العالم - صور

ماكس، الذي يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على إنستغرام، كشف عن مصدر إلهامه الذي يأتي من الطبيعة، قائلاً إنه يبدأ دائمًا بالتفكير في موضوع المجموعة، ثم يبدأ في صنع الفساتين بما يتناسب مع ذلك الموضوع. كما شارك في أول عرض أزياء له في لوس أنجلوس عام 2021 وهو في سن السابعة، حيث صمم أزيائه الخاصة وأشرف على اختيار العارضات والمكياج وتصفيف الشعر.
إنجاز ماكس يمثل مصدر فخر له، فقد قال إنه كان يتخيل أنه سيحقق هذا الرقم القياسي في سن العاشرة أو أكبر.
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