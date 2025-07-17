الخميس 2025-07-17 10:53 ص
 

في ظروف غامضة.. أم وأبناؤها يفقدون حياتهم غرقا في المغرب

قبقب
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-    أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أن أمًا وأبناءها الثلاثة لقوا مصرعهم غرقًا، يوم الثلاثاء، في شاطئ سيدي بونعايم بإقليم الجديدة، في حادث مأساوي فتح بشأنه تحقيق قضائي تمهيدي تحت إشراف الدرك الملكي.

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ووفق المصادر، فإن الضحايا، وهم من دوار الفقرا، قصدوا شاطئًا غير محروس للاستجمام، قبل أن تجرفهم الأمواج في ظروف لا تزال غامضة.


وقد تدخلت عناصر الدرك الملكي بهشتوكة، بمساندة فرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية، حيث تم انتشال الجثامين الأربعة على مراحل، ونقلها إلى مشرحة الجديدة في انتظار استكمال التحقيق.

 

ارم نيوز  

 
 
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