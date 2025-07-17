في ظروف غامضة.. أم وأبناؤها يفقدون حياتهم غرقا في المغرب

ووفق المصادر، فإن الضحايا، وهم من دوار الفقرا، قصدوا شاطئًا غير محروس للاستجمام، قبل أن تجرفهم الأمواج في ظروف لا تزال غامضة.
وقد تدخلت عناصر الدرك الملكي بهشتوكة، بمساندة فرقة الغطس التابعة للوقاية المدنية، حيث تم انتشال الجثامين الأربعة على مراحل، ونقلها إلى مشرحة الجديدة في انتظار استكمال التحقيق.
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