 
الخميس 2025-01-02 10:41 ص
 

في ليلة رأس السنة في فرنسا.. حرق نحو ألف سيارة

تم إضرام النار في 984 سيارة في جميع أنحاء فرنسا
تم إضرام النار في 984 سيارة في جميع أنحاء فرنسا
الخميس، 02-01-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو إن مئات الآلاف من الفرنسيين استقبلوا العام الجديد باحتفالات سلمية إلى حد كبير، رغم إضرام النار في نحو ألف سيارة.اضافة اعلان


وأعلن ريتيللو، مساء الأربعاء، أنه تم إضرام النار في 984 سيارة في جميع أنحاء البلاد، وتم إلقاء القبض على نحو 420 شخصاً، واحتجاز 310 منهم لدى الشرطة.

ووصف الوزير هذه الأرقام بأنها غير مقبولة.

وأضاف أن "هذا العنف هو نتيجة للوحشية التي يجسدها الجبناء والبلطجية الذين يهاجمون ممتلكات الفرنسيين المتواضعين في كثير من الأحيان والذين لا يملكون الوسائل لحماية سياراتهم في مواقف السيارات الخاصة".

لكن مئات الآلاف من الأشخاص في شارع الشانزليزيه في باريس لم يتأثروا، حيث احتفلوا بعروض مسرحية وموسيقى في الشارع الشهير، وتوج بعرض للألعاب النارية في قوس النصر.

وأفادت تقارير أولية بأن الاحتفالات، التي كان من المتوقع أن تجذب حوالي مليون شخص مثل العام الماضي، قد جرت وسط أجواء هادئة إلى حد كبير.

وتم نشر حوالي 10 آلاف من رجال الشرطة في العاصمة الفرنسية واتخاذ تدابير أمنية خاصة لتأمين الاحتفالات عبر الشارع الرئيسي الذي تم إغلاقه أمام حركة المرور.

وكان على الزوار المرور عبر عدة بوابات أمنية، في حين تم حظر الألعاب النارية والقوارير الزجاجية، مما قلل إلى حد كبير من تناول المشروبات الكحولية من جانب المحتفلين.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن السلطات، أنه تم اعتقال 136 شخصا خلال احتفالات المدينة.

وفي بقية أنحاء فرنسا أيضا، كانت بداية العام هادئة إلى حد كبير، رغم وقوع اشتباكات بين محتفلين والشرطة في بعض المدن، وتم إضرام النار في عدد من السيارات.

وفي ستراسبورغ، لقى شاب (15 عاما) حتفه، بعدما دهسته سيارة خلالها محاولتها الهروب من الشرطة.

وفي ليون، أصيب طفل يبلغ من العمر عامين في وجهه بلعبة نارية وأصيب بجروح خطيرة في عينه، بحسب تقارير إعلامية.

وتم إضرام النار في مدرسة في ساريبورغ في الألزاس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

سكاي نيوز
 
gnews

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