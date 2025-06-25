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في هذا البلد... موجة حر غير مسبوقة تضرب المدن الكبرى!

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تعبيرية
 
الأربعاء، 25-06-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مدن كبرى في شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، ذروة موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في واشنطن وبوسطن 101 درجة فهرنهايت (نحو 38 درجة مئوية)، متخطية الأرقام القياسية السابقة بست درجات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

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وتسببت هذه الأجواء في اضطرابات بحركة النقل العام، بينما واجه سكان نيويورك صعوبة في الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التمهيدية بسبب الحرارة المرتفعة.


وتوقعت هيئة الأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء.

 

لبنان 24

 
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