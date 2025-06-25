في هذا البلد... موجة حر غير مسبوقة تضرب المدن الكبرى!

وتسببت هذه الأجواء في اضطرابات بحركة النقل العام، بينما واجه سكان نيويورك صعوبة في الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التمهيدية بسبب الحرارة المرتفعة.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء.
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