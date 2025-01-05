قائمة أفضل "المطابخ في العالم"

وفي التصنيف العالمي للمطابخ الصادر عن TasteAtlas، احتل المطبخ اللبناني المرتبة الـ26 عالميًا بتقييم 4.3 من 5، ليؤكد مكانته كواحد من أفضل المطابخ التي تمثل منطقة الشرق الأوسط. وضمن قائمة الّتي "لا بدّ من تذوّقها" فقد تم ذكر الثوم والشاورما والكنافة والمتبل والزعتر.
وجاء المطبخ الإيطالي في المرتبة الثانية بتقييم 4.59، مع أطباق شهيرة كجبن البارميزان، والشوكولاتة بالبندق "جاندوجا"، وبيتزا نابوليتان، بينما احتلّ المطبخ المكسيكي المركز الثالث (4.52)، يليه الإسباني والبرتغالي، وكلاهما حصل على تقييم 4.5.
ورغم ثرائه وتنوعه، جاء المطبخ الصيني في المركز العاشر، مع أطباق مثل لحم المطهو ببطء في شنغهاي والمأكولات البحرية الطازجة من هونغ كونغ.
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