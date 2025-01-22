 
الأربعاء 2025-01-22 12:31 م
 

قائمة الهواتف التي تتيح خدمة مكالمات الواي فاي في مصر

غت
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-  أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الأرضي (WiFi Calling)، التي تتيح إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من شبكة مشغل المحمول.

اضافة اعلان


تعمل هذه الخدمة على تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي تعاني من ضعف في شبكة المحمول، كما تتيح إجراء المكالمات بنفس سعر المكالمات العادية ودون أي رسوم إضافية.


تدعم الخدمة العديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك هواتف آيفون، هواوي، موتورولا، أوبو، وسامسونغ. ومن بين هواتف آيفون التي تدعم الخدمة: iPhone 6s و6s Plus، iPhone 7، 8، 11، 12، 13، 14، وآيفون SE 2020 و2022. كما تدعم هواتف هواوي مثل Mate 20 وP40 Pro، وهواتف سامسونغ من سلسلة A مثل Galaxy A01 وحتى A14، بالإضافة إلى العديد من هواتف Galaxy S ونوت.


بفضل هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الاتصال عبر شبكة الواي فاي بشكل سلس ومريح في أي مكان يتوافر فيه الإنترنت الأرضي.

 

العربية 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية وزير العمل: 300 ألف عامل وافد في الأردن و53 ألف عامل مخالف منذ 2021

أرشيفية

عربي ودولي الصين ردا على ترامب: سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية

غا

طب وصحة هل تشعر بآلام في معدتك؟ إليك الوجبة التي قد تكون السبب

ا

شؤون برلمانية النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

ا

طب وصحة عضو حيوي يتحسن بشكل غير متوقع عند التوقف عن السكر

تعبيرية

خاص بالوكيل تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)

ةخ

أخبار الشركات سامسونج توسع نطاق "AI Home" عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية تجسيداً لرؤية "شاشات في كل مكان"

تراجعات حادة في سوق العملات المشفرة

أسواق ومال البتكوين تصعد بعد قرار ترامب بتعيين فريق لتنظيم القطاع



 




الأكثر مشاهدة