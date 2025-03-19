قبيل عيد الفطر.. إليك نصائح لحجز أرخص تذكرة طيران

من أبرز النصائح التي يقدمها خبراء الطيران هو الحجز قبل موعد السفر بـ 6 إلى 8 أسابيع، حيث يكون السعر عادة أقل مقارنة بالحجز في اللحظات الأخيرة. كما يُنصح باستخدام وضع التصفح الخفي عند البحث عن الرحلات، حيث يساعد ذلك في تجنب الارتفاع المفاجئ في الأسعار الناتج عن تخزين الكوكيز أثناء البحث عن الرحلات.
أما بالنسبة لأفضل الأيام لحجز تذاكر الطيران، فقد أوضح الطيار اللبناني أحمد مزهر في مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام أن يومي الثلاثاء والأربعاء يعدان الأفضل للحجز. وأشار إلى أن أسعار تذاكر السفر تبدأ بالانخفاض يوم الاثنين، ولذلك من الأفضل الحجز في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أو في الصباح الباكر من يوم الأربعاء.
الجدير بالذكر أن قطاع الطيران قد شهد تعافيًا ملحوظًا بعد الركود الذي مر به بسبب جائحة كورونا، إلا أن أسعار تذاكر الطيران شهدت مؤخرًا زيادة نسبية حول العالم، مما يجعل البحث عن العروض المدروسة أكثر أهمية قبل موعد السفر.
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