الخميس 2026-01-29 11:40 ص

قرار يُثير الجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ

قرار يُثير الجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ
تعبيرية
 
الخميس، 29-01-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   أثار قرار محافظة اللاذقية، في منع المكياج للموظفات خلال الدوام الرسمي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعيّ.اضافة اعلان


وتداول مستخدمون خلال اليومين الماضيين نسخة عن تعميم منسوب إلى محافظ اللاذقية، يطلب خلاله من الإدارات "إبلاغ جميع العاملات" في المؤسسات العامة والبلديات "بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي"، داعيا إلى التقيّد به "تحت طائلة المساءلة القانونية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

أخبار محلية الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لمواجهة المخاطر المناخية

حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

المرأة والجمال حقائب أيقونية تتصدّر موضة 2026

قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

تكنولوجيا قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

ب

خاص بالوكيل صندوق المعونة يرد على ملاحظات حصر صرف المخصصات الشهرية عبر محفظة إلكترونية محددة

الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد ميلاد الملك الـ 64

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون غدًا بعيد ميلاد الملك الـ 64

واتساب

تكنولوجيا واتساب يطلق ميزة أمان جديدة!

مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج "سِوار الحسين"

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لبرنامج "سِوار الحسين"



 






الأكثر مشاهدة