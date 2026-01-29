قرار يُثير الجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ

10:10 ص

الوكيل الإخباري- أثار قرار محافظة اللاذقية، في منع المكياج للموظفات خلال الدوام الرسمي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعيّ. اضافة اعلان





وتداول مستخدمون خلال اليومين الماضيين نسخة عن تعميم منسوب إلى محافظ اللاذقية، يطلب خلاله من الإدارات "إبلاغ جميع العاملات" في المؤسسات العامة والبلديات "بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي"، داعيا إلى التقيّد به "تحت طائلة المساءلة القانونية".





