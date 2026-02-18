الأربعاء 2026-02-18 10:20 ص

قصة أبهرت العالم .. دمية تصبح أماً لقرد هجرته أمه بعد ولادته - صور

الأربعاء، 18-02-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   أثار قرد المكاك الصغير "بونش" الاهتمام بعد أن تخلّت عنه أمه بعد ولادته مباشرة في يوليو 2025 في حديقة حيوانات إيتشيكاوا باليابان.اضافة اعلان


وتدخل القائمون على الحديقة لإنقاذه وتربيته يدوياً، وراقبوا نموّه عن كثب مع محاولة دمجه تدريجياً مع بقية القرود.

ولاحظ القائمون على الرعاية صعوبة في اندماج "بونش كون" مع المجموعة عند نقله إلى حظيرة تضم قروداً أخرى، وهي مشكلة شائعة لدى القرود التي اعتادت التعلّق بأمهاتها منذ الولادة. وللتخفيف من قلقه ووحدته، منحه الموظفون دمية غوريلا كبيرة الحجم، فتعلّق بها بشدة وأصبح لا يفارقها أينما ذهب.

وذكرت تقارير أن "بونش" يعامل الدمية كالأم التي لم يحظَ بها، حيث ينام معها ويأكل ويلعب. ولم يقتصر تأثير تعلّق القرد البالغ من العمر ستة أشهر بالدمية على مفاجأة العاملين في الحديقة فحسب، بل امتدّ ليلمس قلوب الناس في اليابان والعالم. وانتشرت صور بونش مع الدمية على نطاق واسع عبر الإنترنت، مما أثار موجة من المشاعر الدافئة.

وشكّل الزوار طوابير طويلة أمام الحديقة، حيث توافد السكان والسياح للحصول على لمحة من بونش والتعبير عن دعمهم له. من جهتها، أعربت الحديقة في بيان الخامس عشر من فبراير عن امتنانها للزوار واعتذارها عن التأخير الناتج عن الإقبال غير المسبوق، مؤكدة استعداداتها لاستقبال عطلات نهاية الأسبوع المقبلة براحة أكبر.

وشارك كثير من الناس تجاربهم في زيارة بونش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفوه باللطيف معبّرين عن سعادتهم برؤيته يلعب ويركض بدميته. في المقابل، رأى البعض أن المشهد محزن رغم لطافته، بينما أعرب آخرون عن قلقهم على سلامة بونش وتأثير الزحام على الحيوانات الأخرى في الحديقة.

وأكدت الحديقة في منشور منفصل أن بونش يعمّق تفاعلاته تدريجياً مع القرود الأخرى في مجموعته، حيث يمرّ بتجارب متنوعة يومياً تشمل تنظيف الفرو واللعب المشاغب وأحياناً التوبيخ، مما يساعده على التعلّم والتكيّف مع الحياة داخل المجموعة كقرد.


روسيا اليوم 
 
 


