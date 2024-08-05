 
الإثنين 2024-08-05 12:38 م
 
 

قيدها زوجها في الغابة لأيام .. سيدة تنجو من الموت في الهند

غابة
غابة




 

الإثنين، 05-08-2024 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   عُثر على سيدة أميركية تُدعى لاليتا كاي كومار، والتي تبلغ من العمر 50 عاماً، بعدما قيدها زوجها بالسلاسل في شجرة داخل غابة بالهند بجنوب مومباي.


وروت كومار أن زوجها قيدها في الغابة حيث بقيت من دون ماء أو طعام لمدة 40 يوماً، وأبلغت المسعفين عن طريق الكتابة بأن زوجها قال لها إنه سيتركها هناك حتى موتها.

وشارك رجال الانقاذ في مدينة ساوانتوادي صوراً لكومار بعد العثور عليها وهي مغطاة بالتراب بعدما سمع أحد الرعاة صراخها وأبلغ الشرطة.

 

لبنان 24 

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