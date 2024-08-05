قيدها زوجها في الغابة لأيام .. سيدة تنجو من الموت في الهند

وروت كومار أن زوجها قيدها في الغابة حيث بقيت من دون ماء أو طعام لمدة 40 يوماً، وأبلغت المسعفين عن طريق الكتابة بأن زوجها قال لها إنه سيتركها هناك حتى موتها.
وشارك رجال الانقاذ في مدينة ساوانتوادي صوراً لكومار بعد العثور عليها وهي مغطاة بالتراب بعدما سمع أحد الرعاة صراخها وأبلغ الشرطة.
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