الثلاثاء 2026-04-14 01:32 م

كارثة بيئيّة... نفوق أطنان من الأسماك في العراق

تعبيرية
الثلاثاء، 14-04-2026 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   نفقت آلاف الأطنان من الأسماك في نهري ديالى ودجلة في العراق نتيجة تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحي والصناعي وانخفاض الأكسجين.اضافة اعلان


وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة خطة عاجلة لمواجهة هذه الكارثة، بعد نفوق أكثر من ألف طن من الأسماك.
 
وأوضحت وزارة البيئة أن زيادة الإطلاقات المائية من سد حمرين بسبب الأمطار دفعت الملوثات المتراكمة في ديالى نحو دجلة، في وقت فقد فيه النهر قدرته على التنقية الذاتية جراء 5 مواسم جفاف متتالية.

وكشفت المراقبة البيئية عن مزيج خطير من الملوثات يشمل معادن ثقيلة ومركبات عضوية وبكتيريا، تركزت بسبب انخفاض مناسيب المياه.

 
 


سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

طب وصحة سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

ل

أخبار محلية الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

ل

أخبار محلية وزارة العدل تعلن التعليمات الجديدة لاعتماد المترجمين في المحاكم

عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

اقتصاد محلي عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

ب

خاص بالوكيل إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا



 






الأكثر مشاهدة