كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

الوكيل الإخباري- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرون بجروح وكسور متفرقة، مساء الثلاثاء، جراء حادث سير مروع وقع على طريق ديروط السريع بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة.

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ووفقًا للتحقيقات الأولية، فقدت شاحنة نقل ثقيلة السيطرة أثناء سيرها بسرعة زائدة، ما أدى إلى اصطدامها بعدة مركبات كانت ضمن موكب زفاف، من بينها سيارة ملاكي تقل عددًا من المدعوين.



وفور تلقيها البلاغ، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، فيما جرى تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



وأفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات الأولية تُرجع سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعدم الانتباه من جانب سائق الشاحنة، وسط تقارير متضاربة حول حالة الطريق وسوء الإضاءة في المنطقة.



وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت باستدعاء شهود العيان وفحص السائقين المعنيين للوقوف على ملابسات الحادث.



ودعت السلطات الأمنية سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق السريعة، تفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.