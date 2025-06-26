كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شاباً.. حادث يثير الهلع في المغرب

الواقعة أثارت استياءً واسعاً، وأعادت الجدل حول انتشار الكلاب الشرسة في الأماكن العامة، وسط مطالبات بتشديد القوانين وضبط مقتني هذه الحيوانات.
الشرطة باشرت التحقيق، مستعينة بمقطع فيديو يوثّق الحادث ويُظهر لوحة السيارة، ما قد يُسرّع من تحديد هوية السائق ومحاسبته.
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