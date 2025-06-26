كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شاباً.. حادث يثير الهلع في المغرب

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة طنجة المغربية حادثاً صادماً بعدما تعرّضت فتاة لعضة كلب شرس كان على متن سيارة قرب أحد المراكز التجارية، تلاه دهس شاب حاول منع السائق من الفرار، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى مستشفى محمد الخامس، برفقة الفتاة المصابة.

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الواقعة أثارت استياءً واسعاً، وأعادت الجدل حول انتشار الكلاب الشرسة في الأماكن العامة، وسط مطالبات بتشديد القوانين وضبط مقتني هذه الحيوانات.



الشرطة باشرت التحقيق، مستعينة بمقطع فيديو يوثّق الحادث ويُظهر لوحة السيارة، ما قد يُسرّع من تحديد هوية السائق ومحاسبته.