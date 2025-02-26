كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟

الوكيل الإخباري- كشف خبراء من موقع Which؟ عن عدد المرات المثالية لغسل المناشف، محذرين من أن الإفراط في الغسيل قد يكون أحد أسباب تلفها.

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يوصي الخبراء بغسل المناشف بعد كل 3 إلى 5 مرات من الاستخدام، بشرط تعليقها وتركها لتجف تماما بين كل مرة. ومع ذلك، يعتمد التكرار على عوامل مختلفة، مثل الغرض من استخدامها وعدد أفراد الأسرة ووجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل.



ووفقا لمعهد التنظيف الأمريكي، فإن غسل المناشف مرة واحدة أسبوعيا قد يكون كافيا، خاصة لمناشف اليد. ولكن إذا كنت تستخدمها لتجفيف وجهك، أو تعيش في منزل مزدحم، فمن الأفضل غسلها بعد كل استخدام أو اثنين.