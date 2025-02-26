كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟

ووفقا لمعهد التنظيف الأمريكي، فإن غسل المناشف مرة واحدة أسبوعيا قد يكون كافيا، خاصة لمناشف اليد. ولكن إذا كنت تستخدمها لتجفيف وجهك، أو تعيش في منزل مزدحم، فمن الأفضل غسلها بعد كل استخدام أو اثنين.
- نقعها في مزيج من الماء والخل الأبيض (كوب من الخل لكل 4 أكواب من الماء) لاستعادة مرونتها.
- غسلها عند 40 درجة مئوية بدلا من 60 درجة، مع التأكد من عدم تحميل الغسالة بالكامل حتى تتحرك المناشف بحرية.
- تجنب استخدام منعم الأقمشة، لأنه قد يقلل من قدرتها على الامتصاص.
- استخدام كمية أقل من المنظفات، ثم رجّ المناشف بعد الغسيل للحفاظ على نعومتها.
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