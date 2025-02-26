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كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري-   كشف خبراء من موقع Which؟ عن عدد المرات المثالية لغسل المناشف، محذرين من أن الإفراط في الغسيل قد يكون أحد أسباب تلفها.

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يوصي الخبراء بغسل المناشف بعد كل 3 إلى 5 مرات من الاستخدام، بشرط تعليقها وتركها لتجف تماما بين كل مرة. ومع ذلك، يعتمد التكرار على عوامل مختلفة، مثل الغرض من استخدامها وعدد أفراد الأسرة ووجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل.

ووفقا لمعهد التنظيف الأمريكي، فإن غسل المناشف مرة واحدة أسبوعيا قد يكون كافيا، خاصة لمناشف اليد. ولكن إذا كنت تستخدمها لتجفيف وجهك، أو تعيش في منزل مزدحم، فمن الأفضل غسلها بعد كل استخدام أو اثنين.

 

ومع مرور الوقت، قد تصبح المناشف خشنة، ولكن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على نعومتها:

- نقعها في مزيج من الماء والخل الأبيض (كوب من الخل لكل 4 أكواب من الماء) لاستعادة مرونتها.

- غسلها عند 40 درجة مئوية بدلا من 60 درجة، مع التأكد من عدم تحميل الغسالة بالكامل حتى تتحرك المناشف بحرية.

- تجنب استخدام منعم الأقمشة، لأنه قد يقلل من قدرتها على الامتصاص.

- استخدام كمية أقل من المنظفات، ثم رجّ المناشف بعد الغسيل للحفاظ على نعومتها.

 
gnews

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