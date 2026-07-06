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كندا.. مصرع رجل إثر سقوطه من سلم كهربائي داخل مركز تجاري - فيديو

صضي
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   توفي رجل إثر سقوطه من سلم متحرك داخل مركز تجاري في مدينة تورنتو الكندية، في حادث غامض فتحت الشرطة تحقيقًا لكشف ملابساته.

وأعلنت شرطة تورنتو أن فرق الطوارئ عثرت على الرجل مصابًا بعد سقوطه، قبل أن يُعلن عن وفاته في مكان الحادث، فيما جرى إخلاء المركز التجاري وإغلاقه مؤقتًا.

وأكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات على شبهة جنائية، كما أظهر فحص أجرته هيئة المعايير الفنية والسلامة في كندا أن السلم المتحرك لا يعاني أي أعطال ميكانيكية، ما يرجح أن الحادث لم يكن ناجمًا عن خلل فني.

وأعربت الشركة المالكة للمركز التجاري عن تعازيها لأسرة الضحية، مؤكدة تعاونها الكامل مع التحقيقات الجارية.

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