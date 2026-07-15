الأربعاء 2026-07-15 11:09 ص

كندا.. نجاة رجل بأعجوبة بعد سقوطه في شلالات نياجرا - فيديو

سي
شلالات نياجرا
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو لحظة سقوط رجل من شلالات هورسشو في نياجرا، بعد أن جرفته التيارات المائية أثناء السباحة قرب الشلالات الواقعة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

وسقط الرجل من ارتفاع يُقدّر بنحو 52 مترًا، قبل أن تعثر عليه فرق الإنقاذ وتنقله إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه أُصيب بجروح خطيرة.

وأكدت السلطات الكندية أن نجاته تُعد حالة نادرة، مجددةً تحذيرها من الاقتراب من المناطق المحظورة أو تجاوز تعليمات السلامة، لما قد يسببه ذلك من حوادث مميتة.

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